Крыса забралась на спящего пассажира в вагоне метро Нью-Йорка

Когда мужчина понял, что по нему ползает кто-то неизвестный, он проснулся и слегка испугался.

В общественном транспорте можно увидеть немало задремавших людей, но этот житель Нью-Йорка (США) привлек к себе особо пристальное внимание и окружающих, и пользователей соцсетей.

Соответствующее видео публикует YouTube-канал LatestLY.

Впрочем, дело даже не в самом пассажире метро, заснувшем в вагоне, а в том, что крыса появилась неизвестно откуда и решила взобраться на спящего. Когда мужчина понял, что по нему ползает кто-то неизвестный, он проснулся и слегка испугался. Но лишь немного, ведь дальше пассажир просто совершил движение, благодаря которому грызун слез с него.

Обсуждая странный случай, люди не только выражают отвращение и шок в связи с тем, что крыса отважилась на такое поведение. Много комментариев получил сам пассажир, чей покой не может не показаться удивительным. Многие признались, что они просто выпрыгнули бы из поезда, причем на ходу.

Напомним, хозяйка насилу оттащила пса от бара и насмешила посетителей. Домашние любимцы тоже любят ходить по пабам. Забавная собачка породы эрдельтерьер по прозвищу Гренсон развеселила посетителей и стала популярной в сети. Видео с его проделкой набрало более 69 тысяч просмотров.

На кадрах можно увидеть, как владелица собачки Кейт Торни спокойно гуляла по центру города, как вдруг четвероногий решил изменить их планы. Он начал тащить женщину к пабу. Посетители заведения не могли удержаться от смеха.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

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