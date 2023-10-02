Ее новая владелица сходу поняла, что в ее руки попал настоящий шедевр.

Женщина купила в комиссионном магазине Goodwill в Алабаме цветочную скульптуру за 39,99 долларов, которую сейчас выставили на аукцион со стартовой ценой 2000 долларов.

Об этом сообщает UPI.

По словам Шеннон Мэнти, единожды она заметила в магазине скульптуру цветка и ветки магнолии. В ней она сходу узнала работу Фрэнка Флеминга, художника, создавшего в Бирмингеме Фонтан Рассказчика.

Она заметила, что произведение подписал Флеминг, который умер в 2018 году. Американка купила скульптуру за 39,99 долларов, но была уверена, что она стоит гораздо больше. В итоге она решила пожертвовать это произведение на ежегодный гала-аукцион Бирмингемского зоопарка.

«Эта уникальная скульптура с насыщенной зеленой патиной изображает цветок магнолии в полном расцвете. Флеминг в основном работал с бронзой — материалом, который позволял ему передавать мельчайшие детали предметов, а также обеспечивал долговечность его скульптур", – сказано в описании аукциона.

Торги на скульптуру начинаются с 2000 долларов, а их завершение запланировано на 5 октября.

Ранее "Курсор" сообщал, что женщина купила за 4 доллара картину и продала ее за сумму, превышающую начальную стоимость в 50 тысяч раз.