Женщина купила за 4 доллара картину и продала ее за сумму, превышающую начальную стоимость в 50 тысяч раз

Оказалось, что это давно утраченный шедевр.

Женщина продала картину, купленную в комиссионном магазине за 4 доллара, на недавнем аукционе за 191 тысячу долларов.

Об этом сообщает UPI.

Оказалось, что это давно утраченный шедевр живописца Ньюэлла Конверса Уайета под названием "Рамона". На картине изображена молодая женщина-сирота, конфликтующая со своей приемной матерью.

Аукционный дом Bonhams Skinner сообщил, что эксперты Wyeth сочли картину давно утерянной, но она оказалась у женщины из Нью-Гэмпшира. По словам американки, она купила картину в местном комиссионном магазине Savers за 4 доллара, и она некоторое время висела на ее стене, а после попала в шкаф.

Она узнала истинную личность картины после того, как разместила ее фотографию на Facebook, и ей было предложено связаться с экспертами по искусству. После женщина решила выставить картину на аукцион, окончательная сумма на котором, с учетом премий и сборов, составила 191 000 долларов. То есть, она продала произведение искусства за суму, почти в 50 тысяч раз превышающую изначальную сумму.

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Также "Курсор" сообщал, что женщина создала сверхпопулярную игрушку, но не заработала на этом ни копейки.