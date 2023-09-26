Купюру 1934 года продали на аукционе за гигантскую сумму

Номинал банкноты составляет внушительные 10 000 долларов, но это ничто в сравнении с тем, сколько за нее заплатил новый владелец.

В США в рамках аукциона продали купюру номиналом 10 000 долларов, которую выпустила Федеральная резервная система в 1934 году.

Об этом пишет Heritage Auctions.

Редкая купюра с изображением министра финансов Селмона П. Чейза – один из самых качественных до сих пор существующих экземпляров. Выставленная на аукционе так и не была обращена.

Ей предоставили рейтинг исключительного качества бумаги. Новым владельцем купюры стал частный коллекционер, который ради этого расстался с ошеломляющей суммой – 480 тысяч долларов.

Известно, что в США в 1969 году прекратили выпускать все банкноты номиналом более 500 долларов из-за низкого использования. Купюрами в 10 000 долларов пользовались лишь для перевода денег между банками Федеральной резервной системы.

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