Лайхфак: как меньше спать и отлично высыпаться

В идеале человек должен спать 7-9 часов, но такая возможность есть не у всех.
Врач-терапевт Мария Вороненко дала рекомендации, как высыпаться, если времени на полноценный сон не хватает, сообщает rbc.ua.
Важно, чтобы помещение для сна обеспечивалось свежим воздухом. Но шторы нужно плотно закрыть и исключить посторонние источники света и звука.
Чтобы быстрее засыпать, лучше не читать перед сном новости, не смотреть телевизор и эмоциональные фильмы.
Для того, чтобы организм отдохнул, а человек не чувствовал себя разбитым после пробуждения, продолжительность сна должна быть кратна 90 минут с момента засыпания до пробуждения.
Это соотношение соответствует среднему циклу сна человека, состоящему из быстрой и медленной фаз.
То есть отведите для сна 1,5 часа, 3 часа, 6 часов или 7,5 часов. Тогда выспаться можно гораздо лучше, чем за 1 час или 5 часов, или даже 8 часов.
Обратите внимание, что просыпаться нужно после завершения очередного цикла, а не пока он еще продолжается.
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