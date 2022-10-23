Лайхфак: как меньше спать и отлично высыпаться

Ученые рассчитали, сколько нужно спать, если нет возможности обеспечить себе полноценный отдых в 7-9 часов. Специальные исследования доказали, что такое возможно, но нужно знать «формулу сна».

В идеале человек должен спать 7-9 часов, но такая возможность есть не у всех.

Врач-терапевт Мария Вороненко дала рекомендации, как высыпаться, если времени на полноценный сон не хватает, сообщает rbc.ua.

Важно, чтобы помещение для сна обеспечивалось свежим воздухом. Но шторы нужно плотно закрыть и исключить посторонние источники света и звука.

Чтобы быстрее засыпать, лучше не читать перед сном новости, не смотреть телевизор и эмоциональные фильмы.

Для того, чтобы организм отдохнул, а человек не чувствовал себя разбитым после пробуждения, продолжительность сна должна быть кратна 90 минут с момента засыпания до пробуждения.

Это соотношение соответствует среднему циклу сна человека, состоящему из быстрой и медленной фаз.

То есть отведите для сна 1,5 часа, 3 часа, 6 часов или 7,5 часов. Тогда выспаться можно гораздо лучше, чем за 1 час или 5 часов, или даже 8 часов.

Обратите внимание, что просыпаться нужно после завершения очередного цикла, а не пока он еще продолжается.

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