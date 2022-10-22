Больше вреда, чем пользы: ученые объяснили, почему в выходные нельзя много спать

Многие с нетерпением ждут выходным, чтобы отоспаться за всю рабочую неделю. Но эксперты говорят, что это не очень хорошая идея, поскольку компенсировать недосып все равно не удастся. И это принесет организму больше вреда, чем пользы.

Об этом пишет Reader’s Digest.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере провели эксперимент, пригласив здоровых молодых людей принять участие в обширном исследовании сна, в котором участвовали три группы. В ходе девятидневного исследования первая группа спала 9 часов сна каждую ночь. Вторая группа только 5 часов, а третья группа спала 5 часов в течение пяти ночей, однако на выходных им разрешалось спать столько, сколько они хотели.

В обеих группах, где участники недосыпали, они чаще перекусывали после ужина, и все набрали вес в течение девятидневного эксперимента. Группа, которая недосыпала в течение недели, но высыпалась на выходных, не перекусывала в те дни, когда они достаточно спали. Однако они ели еще больше после обеда, и у них было еще больше прибавки в весе по сравнению с другими группами. Дополнительные перекусы — не единственная причина, по которой люди с хаотичным графиком сна набирают вес. Существует целый ряд факторов, в том числе количество времени, которое человеку действительно нужно для сна, если вы надеетесь похудеть, а также влияние сна на выработку инсулина в вашем организме.

Мало того, что дополнительные часы сна, которые вы можете получить, вздремнув по выходным, недостаточны, чтобы смягчить или даже уменьшить риски, связанные с недосыпанием, резкая корректировка вашего циркадного ритма или цикла сна негативно влияет на здоровье человека в целом.

«Наши результаты показывают, что специфическая для мышц и печени чувствительность к инсулину была хуже у испытуемых, которые спали дольше по выходным», — заключили исследователи.

«Курсор» писал ранее, чтобы организм успел восстановить силы, эксперты говорят, что спать требуется минимум 8 часов, особенно это касается людей, которым более 40 лет.