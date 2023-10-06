Учитывая простоту и потенциальную пользу, возможно, стоит попробовать это натуральное средство в борьбе с акне.

Боретесь с акне? Подумайте о том, чтобы попробовать маску для лица с медом и корицей в качестве естественного средства. Акне — широко распространенное заболевание кожи, от которого страдают примерно 9,4 процента населения планеты, что делает его восьмым по распространенности заболеванием в мире.

Хотя существуют коммерческие средства против акне, многие предпочитают домашние решения, такие как маска для лица с медом и корицей. Доктор Куна Рамдас, старший дерматолог из Kamineni Hospitals в Хайдарабаде, Индия, объяснила в статье HealthShots, почему.

Акне возникает, когда волосяные фолликулы блокируются смесью масла и омертвевших клеток кожи, что приводит к появлению прыщей, черных и белых точек на лице, груди, спине и плечах. Избыточное производство кожного сала, гормональные изменения, диета, генетика и кожные бактерии являются распространенными причинами появления акне.

Мед и корицу часто рекомендуют из-за их потенциальных антибактериальных и противовоспалительных свойств. Мед обладает природными антибактериальными свойствами, которые подавляют рост бактерий, вызывающих прыщи, и успокаивают кожу. Корица содержит противомикробные соединения, которые борются с бактериями, вызывающими прыщи, а также обладает вяжущими свойствами, которые сужают поры, в результате чего кожа становится более гладкой и ровной.

Чтобы сделать маску для лица из меда и корицы, смешайте 1–2 столовые ложки меда с 1 чайной ложкой молотой корицы. Нанесите эту пасту на чистое сухое лицо, избегая чувствительных участков возле глаз и рта. Через 10–15 минут смойте теплой водой и насухо промокните лицо.

Хотя в целом это безопасно, у некоторых людей может быть аллергия на мед или корицу, поэтому сначала проведите пластырь-тест на небольшом участке кожи. Корица может раздражать чувствительную кожу, поэтому, если вы почувствуете покраснение, жжение или зуд, немедленно ополосните лицо.

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