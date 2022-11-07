Лечение облысения: искусственный интеллект помог разработать специальные пластыри

Уникальный метод борьбы с облысением удалось разработать ученым благодаря искусственному интеллекту. Лабораторные опыты на мышах показали отличные результаты.

С проблемой потери волос сталкиваются не только мужчины после 40 лет, но и женщины. Поэтому ученые проводят множетсво исследований с целью найти способ кардинально решить этот вопрос.

В этом ученым помог искусственный интеллект, сообщает ACS Nano Letters.

Ученые из китайского научно-исследовательского института Циндао применили искусственный интеллект (ИИ) для разработки эффективного средства от облысения.

Лабораторные исследования проводили на мышах. ИИ вычислил соединения, способные нейтрализовать реактивные виды кислорода на коже головы, которые вызывают выпадение волос.

В качестве исходных молекул ИИ предложил соединения тиофосфатов с переходными металлами. Ученые протестировали 91 различную комбинацию этих соединений и выбрали лучшую.

При тестировании на клетках человеческой кожи было подтверждено, что вещество значительно снижает уровень реактивных видов кислорода. Важно, что при этом не причиняется вред здоровым клеткам.

В результате данного эксперимента ученые разработали пластыри с микроиглами. Их применили на мышах для лечения андрогенетической алопеции, которая приводит к облысению.

За 13 дней у животных восстановились волосы, которые выросли даже гуще, чем до лечения или после обычного лечения тестостероном.

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