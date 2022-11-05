Эти 6 продуктов, богатых витамином B12, полезны для вашей кожи и сердца

Добавьте эти 6 продуктов, богатых витамином B12, в свой рацион, чтобы улучшить состояние кожи, сердца и уровень энергии, а также многие другие важные функции организма.

HealthShots обратились к диетологу Дипти Локешаппе, чтобы выяснить, какие здоровые источники витамина B12 повышают силу и выносливость.

Локешаппа говорит: «Витамин B12 является важным питательным веществом, которое помогает поддерживать здоровье нашей крови и нервных клеток, а также помогает создавать ДНК, генетический материал в наших клетках. Но, в отличие от многих других питательных веществ, ваше тело не может вырабатывать витамин B12 самостоятельно, поэтому люди выбирают добавки, чтобы восполнить его или любые другие недостающие питательные вещества».

Рассматривая добавки, мы часто игнорируем тот факт, что оптимизация вашего рациона — лучший способ обеспечить наличие необходимых питательных веществ в нашем организме. А когда дело доходит до витамина B12, нет ничего лучше, чем добавить эти нижеперечисленные продукты, богатые витамином B12.

Вот 7 продуктов, богатых витамином B12, которые стоит добавить в свой рацион:

1. Молоко и другие молочные продукты

Если у вас нет непереносимости лактозы, вы можете начать с употребления молочных продуктов. Молоко, йогурт, сыр и другие молочные продукты являются отличными источниками белка, а также ряда витаминов, включая витамин B12. Молочные продукты могут увеличить силу и уровень энергии, уменьшая повреждение мышц.

2. Яйца

По словам Локешаппы, «употребление яиц может гарантировать, что ваш организм будет иметь доступ как к белку, так и к витаминам группы В». В сваренном вкрутую яйце содержится 0,6 мкг витамина B12. Желток — это место, где содержится большая часть B12.

3. Куриная грудка

В дополнение к тому, что курица является фантастическим источником нежирного белка, она также содержит витамин B12 и ниацин, которые поддерживают здоровый уровень холестерина в организме.

4. Сухие завтраки (обогащенные)

Несмотря на то, что мясо и рыба являются отличными источниками витамина В12, не все могут их есть. Для вегетарианцев лучшим выбором в таких обстоятельствах являются сухие завтраки.

5. Тунец

Будучи легкодоступным и часто потребляемым морепродуктом, тунец богат витамином B12 и является прекрасным источником белка, витаминов и минералов. Это может помочь в производстве новых эритроцитов и предотвратить начало анемии.

6. Лосось

Лососевая рыба известна тем, что богата жирными кислотами омега-3, а также является отличным источником витамина B12. Он не только способствует наращиванию мышечной массы, но и помогает снизить риск сердечных заболеваний и увеличения веса.

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