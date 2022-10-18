Врачи назвали продукты, разрушающие волосы, кожу и ногти

Эксперты сходятся во мнении, что диета, богатая натуральными продуктами, особенно растительными, является ключом к достижению здорового сияния, сильных прядей и ногтей.

Обработанные продукты время от времени не потрясут вашу вселенную и не заставят ваши волосы автоматически терять свой блеск. Но важно следить за тем, чтобы эти продукты употреблялись в умеренных количествах.

«Обработанные продукты, как правило, богаты вредными жирами, сахаром и солью, и все это может способствовать ослаблению волос, ногтей и кожи, — говорит доктор Элис Уильямс, врач и владелец сайта dralicewilliams.com, порталу SheFinds.com. — Например, чрезмерное потребление сахара может вызвать распад коллагена, что приведет к сухости кожи и появлению морщин. Нездоровые жиры могут закупоривать поры и приводить к появлению прыщей, а соль обезвоживает кожу и делает ее тусклой и безжизненной».

Каковы некоторые из худших обработанных продуктов?

Если вы находитесь в отделе продуктового магазина и пытаетесь избежать некоторых из худших продуктов, подвергшихся технологической обработке, Крутика Нанавати, специалист по питанию, практикующий в Новой Зеландии и научный сотрудник Университета Мэсси, говорит, что эти четыре продукта занимают первое место в списке:

1. жирные гамбургеры и картофель фри из фаст-фуда

2. сладкие сухие завтраки

3. плавленый сыр

4. хот-доги и другое переработанное мясо

Нанавати также объяснила, почему некоторые компоненты в обработанных продуктах не приносят пользы вашим волосам, коже или ногтям (или здоровью в целом).

Рафинированные углеводы:

«Такие продукты, как белый хлеб, макароны и рис, имеют высокий гликемический индекс, что может вызвать воспаление и привести к сухости и ломкости», — говорит Нанавати.

Насыщенные жиры:

По словам Нанавати, они в изобилии содержатся в обработанном мясе, сыре и нездоровой пище. «Они могут закупоривать поры и вызывать высыпания, а также высушивать кожу и ногти», — говорит Нанавати.

Сахар:

«Слишком много сахара может вызвать гликирование — процесс, который повреждает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению, — говорит Нанавати. — Это также может привести к резистентности к инсулину, что может вызвать воспаление и высыпания».

Транс-жиры:

«Они содержатся во многих обработанных пищевых продуктах, включая маргарин и жареные продукты, — говорит Нанавати. — Они могут повышать уровень холестерина ЛПНП (плохого) и способствовать воспалению, что может повредить кожу и ногти».

Искусственные добавки:

«Многие обработанные пищевые продукты содержат искусственные добавки, в том числе красители, ароматизаторы и консерванты, — говорит Нанавати. — Они могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции, а также повредить ногти».

Для улучшения внешнего вида избегайте обработанных пищевых продуктов и придерживайтесь диеты, богатой свежими овощами, фруктами и другими природными продуктами.

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