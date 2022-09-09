Лучше брони: разработчики представили пуленепробиваемую пену

Американские ученые проводили исследования и разработали уникальный материал — композитную металлическую пену, которая в два раза легче брони.

Исследования в области разработки пуленепробиваемых материалов с лучшими характеристиками проводятся постоянно учеными из многих стран.

Технические специалисты из университета Северной Каролины представили инновационный пуленепробиваемый материал, превосходящей по свойствам обычную броню, сообщает building-tech.org.

Для этого материала использовали композитную металлическую пену (CFM), которую получают методом барботажа газовой смеси сквозь жидкий металл. Так формируется пенистый материал, которым заполняют металлические сферы и затем охлаждают до загустения.

По свойствам этот материал значительно превосходит металлическую броню, поскольку при такой же прочности имеет в два раза меньший вес.

Во время опытов исследователи применили технологию для композитной пены из стали, а полученный состав был помещен между защитной пластиной из керамики и пластиной из тонкого алюминия.

Испытывали получившуюся металлическую пену выстрелами бронебойными патронами 50-го калибра. Их скорость в момент столкновения составляла 500-885 метров в секунду. Уникальная пена поглотила от 72 до 75% энергии патронов и 68-78% бронебойности. Удивительно, но некоторые выстрелы остались полностью незаметными, даже не оставив отпечатков.

По информации разработчиков, кроме защитных свойств брони материал также обладает свойством не пропускать рентгеновские лучи, нейтронное и гамма-излучение. Обнаружено, что при небольшом относительном весе пена обладает теплостойкостью и огнеупорностью в два раза выше металлов.

Такой материал, в первую очередь, можно применить в производстве брони для военных машин. Но есть также много отраслей, где пригодится данное открытие: космос, ядерная промышленность, автомобилестроение.

«Металлическая пена найдет применение в различных отраслях: в освоении космоса, при транспортировке ядерных отходов и даже при производстве автомобилей и поездов», – заявил Афсан Раби, ведущий автор исследования.

Разработчики планируют доработать металлическую пену, оптимизировав адгезию и толщину слоев, чтобы еще уменьшить вес и повысить эффективность.

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