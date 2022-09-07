На оборонной выставке Азербайджан совместно с Турцией представили высокоточную авиабомбу

Современная высокоточная авиабомба представлена на оборонной выставке ADEX-2022 в Баку. Она разработана при поддержке министерства обороны Азербайджана и Турции.

На четвертой международной выставке ADEX-2022, проходящей с 6 по 8 сентября в Баку, Министерство оборонной промышленности Азербайджана и турецкая компания ASELSAN представили новейшую авиационную бомбу высокой точности попадания GFAB-250 LG.

Посетителям выставки показали осколочно-фугасную бомбу весом 250 килограммов. Сообщается, что она отличается более точным наведением.

Снаряд может применяться для уничтожения различных военных целей: инженерных объектов, техники противника, военных складов, самолетов на авиабазах, мостов, живой силы противника.

Выставку ADEX-2022 в Baku Expo Center посетили глава оборонного ведомства Азербайджана и начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер.

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