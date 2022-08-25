Лучшие снимки года: Королевское метеорологическое общество показало потрясающие кадры

Королевское метеорологическое общество и AccuWeather показало лучшие снимки со всего мира, которые приняли участие в конкурсе снимков природы.

Это сообщество оказывает помощь ученым и пытается повышать осведомленность о важности погоды и климата.

Об этом сообщает Science Focus.

В 2022 году фотографы прислали огромное количество фото, но одно из них – по-настоящему потрясают воображение. На нем запечатлен в Барселоне (Испания) так называемый Брокенский призрак – оптическое явление, являющее собой тень наблюдателя на тумане или облаке.

Это название явление получило в честь пика Брокен в горах Гарц в Германии, потому что там оно наблюдается очень часто. Впервые это описал более 200 лет назад Иоганн Зильбершлаг. Кроме него, предлагаем рассмотреть другие снимки, которые в очередной раз демонстрируют чудесность окружающего нас мира.



Если вам понравилось, тогда предлагаем насладиться замечательными фото заповедника Хай-Бар Кармель.

Также «Курсор» рассказывал, что в Израиле опубликовали рейтинг, куда вошли самые чистые пляжи.

Кроме этого, наша природа способна не только дарить умиротворение, но и шокировать. Например, этим летом фотограф показал снимок странного морского существа, имеющего человеческие зубы.