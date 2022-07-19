Фотограф показал снимок странного морского существа с человеческими зубами

Удивительное создание одновременно похоже на краба и на рыбу, которая перемалывает моллюсков зубами и даже может укусить человека.

Фотограф Роман Федорцов на своем аккаунте в социальной сети Instagram показал фотографию странного ракообразного животного. Примечательно то, что у этого существа зубы очень похожи на человеческие.

По словам самого фотографа, это краб. Однако пока точно неизвестно, к какому именно виду принадлежит это создание. Эксперты предполагают, как пишет издание IFLS, что это может быть рыба Archosargus probatocephalu. По крайней мере, с ней у этого существа есть сходство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account)

Отметим, что Archosargus probatocephalu – это окунеобразная рыба. Ее зубы действительно очень похожи на человеческие. Их она использует для того, чтобы перемалывать моллюсков. Если же ее выловит человек, то она может укусить его за руку или палец.

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