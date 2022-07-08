Ученые: Люди каждую неделю съедают пять грамм пластика

Ученые из Австрии заявляют, что в наше время очень много частиц пластика содержатся в воздухе, воде и продуктах. «Выброшенный пластик распадается на наночастицы и попадает в землю и воду», — отмечают ученые.

По данным ученых из Медицинского университета Вены, еженедельное количество съедаемого людьми пластика приближается к пяти граммам — приблизительно столько весит банковская карта.

Отмечается, что в наше время микрочастицы пластика встречаются буквально повсюду: их можно вдыхать с воздухом, употреблять с водой и пищей.

«Выброшенный пластик распадается на наночастицы и попадает в землю и воду. С морепродуктами, овощами и фруктами он попадает в организм человека», — с таким предостерегающим мнением выступили ученые.

Исследователи отмечают, что источником пластика в наши дни может стать даже питьевая вода, которая может быть в бутылке. Они подсчитали, что люди, которые пьют бутилированную воду, рискуют получить почти 90 тысяч пластиковых частиц в год. Те, кто пользуется водопроводной водой — около 50 тысяч.