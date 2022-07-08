Ученые: Люди каждую неделю съедают пять грамм пластика

По данным ученых из Медицинского университета Вены, еженедельное количество съедаемого людьми пластика приближается к пяти граммам — приблизительно столько весит банковская карта.
Отмечается, что в наше время микрочастицы пластика встречаются буквально повсюду: их можно вдыхать с воздухом, употреблять с водой и пищей.
«Выброшенный пластик распадается на наночастицы и попадает в землю и воду. С морепродуктами, овощами и фруктами он попадает в организм человека», — с таким предостерегающим мнением выступили ученые.
Исследователи отмечают, что источником пластика в наши дни может стать даже питьевая вода, которая может быть в бутылке. Они подсчитали, что люди, которые пьют бутилированную воду, рискуют получить почти 90 тысяч пластиковых частиц в год. Те, кто пользуется водопроводной водой — около 50 тысяч.
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