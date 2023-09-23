Людям старше 40 лет подсказали, какие привычки перед сном повышают умственные способности

Эти привычки перед сном могут стать важным шагом на пути к улучшению здоровья мозга с возрастом.

Если вам за 40 и вы стремитесь к более острому разуму, не стоит недооценивать важность хорошего ночного сна. Качественный сон существенно влияет на здоровье мозга, память и когнитивные функции.

Эксперт в области здравоохранения Омайра Феррейра FDN-P, HHP, поделилась с SheFinds некоторыми привычками перед сном, которые помогут улучшить качество сна и повысить умственные способности.

1. Постоянный график сна. Поддерживайте регулярное время сна и пробуждения, даже по выходным. Эта процедура помогает регулировать внутренние часы вашего тела, улучшая качество сна и когнитивные функции. Это также может оказывать положительное влияние на состав тела и здоровье сердца.

2. Расслабляющий распорядок дня перед сном. Подготовьте свое тело и разум ко сну, занимаясь успокаивающими делами перед сном. Они могут включать теплую ванну, методы релаксации (например, глубокое дыхание или прогрессивную мышечную релаксацию) или прослушивание успокаивающей музыки. Такие практики помогают успокоиться и быстрее заснуть.

3. Ограничьте время использования экрана. Не пользуйтесь электронными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки, по крайней мере за час до сна. Синий свет, излучаемый экранами, нарушает цикл сна и бодрствования, затрудняя засыпание. Подумайте о том, чтобы заменить время перед экраном чтением книги, чтобы расслабиться.

Установление приоритетности этих привычек перед сном может стать важным шагом на пути к улучшению сна и улучшению здоровья мозга с возрастом. Хотя эти методы полезны, всегда рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником для составления индивидуального плана медицинского обслуживания.