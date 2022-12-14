Илон Маск выставит на аукцион тысячу вещей из офиса Twitter в Сан-Франциско

Среди лотов будут, в частности, кофеварки, столы, а также статуя синей птицы, являющейся символом компании.

Компания Twitter Илона Маска проведет в январе аукцион, на котором выставит более тысячи вещей из офиса компании в Сан-Франциско.

Об этом сообщает портал Teslarati.

Отмечается, что торги продлятся с вечера 17 января до утра 18 января. Среди лотов будут, в частности, кофеварки, столы, а также статуя синей птицы, являющейся символом компании. Цены большинства предметов будут стартовать от 25 долларов США, некоторых – от 50 долларов. Новые эспрессо-машины будут стоить несколько тысяч долларов.

Аукцион от имени компании Илона Маска будет проводить Heritage Global Partners. Там заявили, что сам аукцион Twitter не имеет ничего общего с финансовым положением компании.

«Компания была продана за 44 миллиарда долларов, а мы продаем несколько стульев, столов и компьютеров. Если кто-то искренне верит, что доход от продажи пары компьютеров и стульев окупит эти горы, то он ошибается», — сказал представитель HGP Ник Дав.

Как сообщал Курсор, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск может быть лишен гражданства США из-за подделки документов и нелегального проживания в Соединенных Штатах. Об этом сообщили расследователи из Сapitol Hunters.

Они опубликовали документы, свидетельствующие о том, что Маск в 90-х годах был нелегалом, а его документы о высшем образовании являются подделкой.

По информации источника, диплом Маска о высшем образовании по физике является фейковым. Также расследователи обнаружили доказательства, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде. Соответственно, диплома у него тоже нет.

Также Курсор писал о том, что Илон Маск поставил своих работников перед выбором: они тяжело работают ради спасения Twitter или просто увольняются с выплатой 3-месячной зарплаты.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.