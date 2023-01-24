Медик назвал два продукта, которые помогут сохранить и улучшить зрение

С возрастом нужно более бережно относиться к здоровью своих глаз, несмотря на то, что качество зрения может быть вне нашего контроля и зависеть от разных факторов. Однако, медики говорят, что одним из способов, способных поддержать здоровья глаз является правильный рацион.

Об этом пишет Еxpress.

Клинический руководитель Ассоциации британских офтальмологов Макс Хэлфорд отметил, что свой рацион нужно обогатить капустой и красным перцем. В их составе содержатся витамины, ценные микроэлементы и антиоксидантные вещества, в частности лютеин и зеаксантин (называемые каротиноидами).

По его словам, эти элементы способны защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область желтого пятна в задней части глаза от износа. Это помогает замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна.

«Курсор» писал ранее, какие продукты в рационе следует минимизировать, чтобы начать профилактику и не потерять зрение.

Еще мы писали, что современный мир сложно представить без гаджетов. Но не стоит забывать, что их чрезмерное использование очень вредит глазам. Врач-офтальмолог Андрей Дзюба назвал способы, которые помогут не «посадить» зрение.

Напомним, что проблемы со зрением могут появиться в любом возрасте: одни сохраняют здоровье глаз до старости, другие носят очки с детства. Поэтому забота о глазах должна проявляться с раннего возраста. Для этого следует обогатить свой рацион здоровой пищей.