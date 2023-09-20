Медики назвали фрукты, которые помогут сохранить здоровье печени и почек

Сбалансированная диета является решающим фактором в поддержании здоровья печени и почек.

Медики назвали фрукты, которые помогут поддержать и укрепить здоровье печени и почек, снять воспаления и ускорить вывод токсинов.

Арбуз поддерживает здоровье почек и выводит токсины. Сок этой ягоды улучшает антиоксидантный статус и обеспечивает защиту от окислительного повреждения головного мозга и печени. Арбуз богат ликопином-антиоксидантом, который, согласно некоторым исследованиям, может противодействовать стрессу.

Черника является одним из богатейших природных источников антоцианов. Эти полифенольные компоненты придают ей синий цвет и высокое содержание антиоксидантов. Именно они, как считают эксперты, являются биологически активными веществами, столь полезными для нашего здоровья. Кроме того, эта ягода является одним из лучших натуральных антиоксидантов и средств для детоксикации организма, которые мы можем только найти в природе. Согласно некоторым исследованиям, черника может оказать положительное влияние на почки (если они повреждены).

Лимоны является лучшим натуральным лекарством, которое можно принимать каждый день. Этот цитрусовый является естественным моющим средством, выводящим токсины. Он будет очень полезен в лечении, например такой проблемы, как ожирение печени. Еще одно преимущество лимона в том, что он помогает в разложении на составные части пищи, когда она достигает желудка. Таким образом, он облегчает процесс пищеварения.

Яблоки можно рассматривать как профилактический продукт поражений печени. В идеале следует есть хотя бы одно яблоко в день. Всегда помните о том, что его следует хорошо вымыть и есть с кожурой, ведь в ней содержится много полезных веществ.

Красный виноград содержит наибольшее количество антиоксидантов и их лечебные свойства выше, чем у сортов белого цвета винограда. Это просто витаминная бомба, полная антиоксидантов, витаминов и минералов. Виноград хорошо помогает нам выводить практически все вещества, вредные для нашего организма.

Виноград почти на 80% состоит из воды. Таким образом, рекомендуем включить его в свой ежедневный рацион, причем всегда с кожей. По аналогии с яблоками или грушами многие полезные вещества сосредоточены именно в этой части плода.

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