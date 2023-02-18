Американские диетологи назвали лучшее время для кофе: максимум пользы и бодрости

Кофеин не только дарит заряд бодрости, но улучшает обмен веществ, облегчая сжигание жира в состоянии покоя.

Американские диетологи назвали лучшее время, чтобы выпить чашку кофе. Чашечка напитка через 30 минут после пробуждения поможет организму проснуться и снизит аппетит во время завтрака.

Об этом пишет Shefinds.com.

Врач-диетолог Кристина Таул советует после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса – чашку кофе вместе с завтраком. Для организма это идеальная последовательность, которая позволит получить максимум пользы от напитков и не навредить своему здоровью.

Вода с лимоном, выпитая натощак, создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе в течение 30 минут после пробуждения будет снижать аппетит, что обезопасит вас от переедания.

Эксперт добавляет, что кофеин не только дает заряд бодрости, но улучшает обмен веществ, облегчая сжигание жира в состоянии покоя. Иными словами, кофе, в добавок ко всему, еще и косвенно поспособствует похудению либо поддержанию фигуры.

Диетолог Лиза Ричардс подтвержила, что кофе на завтрак поможет не объедаться. При этом наилучшим вариантом будет черный кофе без сахара, считает она.

При этом диетологи не рекомендуют использовать кофе для подавления аппетита в течение дня. Старайтесь питаться разнообразно и регулярно, в идеале — небольшими порциями 5-6 раз в день. А кофе выпивайте незадолго после перекусов.

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