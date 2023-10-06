Медики назвали продукты, которые могут стать причиной развития рака

Ученые определили продукты, которые способствуют росту раковых клеток. Эксперты советуют свести их к минимуму, чтобы уберечь здоровье.

Один из таких продуктов - переработанная белая мука, которая встречается в выпечке, хлебе и других обыденных продуктах. Ученые отмечают, что мука обрабатывается с использованием газообразного хлора, химического вещества, и обладает высоким гликемическим индексом, что может увеличить риск рака. Американский институт исследований рака (AICR) советует избегать продуктов с высокой степенью обработки, таких как белая мука, так как они обычно имеют низкое содержание питательных микроэлементов.

Исследователи также подчеркивают, что гликемическая нагрузка, которая вызывает повышение уровня глюкозы и инсулина после приема пищи, может быть фактором риска для рака эндометрия, формы рака, начинающейся с неконтролируемого роста клеток эндометрия (внутренней оболочки матки).

Однако британские ученые подчеркивают, что главным способом снижения риска рака является прекращение курения, так как сигаретный дым содержит вредные химические вещества, которые могут нанести ущерб организму. Физическая активность также может помочь снизить риск развития рака, включая рак толстой кишки, рак груди и репродуктивный рак у женщин. Ученые рекомендуют контролировать вес и уменьшать при необходимости калорийное потребление, сжигая лишние калории через физическую активность, так как ожирение повышает риск многих видов рака.

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