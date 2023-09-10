Медики назвали ранний признак развития болезни печени, который проявляется ночью

Частые ночные пробуждения могут быть признаком развития опасных недугов.

На ранних стадиях болезни печени, зачастую, мало себя проявляют, а потому вовремя заметить неладное крайне сложно. При этом медики называют один необычный симптом, который может сигнализировать о развитии недуга. Это ночные пробуждения. И, по словам медиков, чаще всего они связаны со сбоями в работе печени из-за алкоголя.

Национальная служба здравоохранения Англии отмечает, что проблемы со сном или бессонница являются одним из "ранних" симптомов заболевания печени, а потому при частых пробуждениях стоит не просто пить снотворное, а проверить состояние своего организма, хотя бы сдав анализы крови. По этим данным опытные медики смогут заметить проблемы и назначить нужное лечение.

Эксперты NHS отмечают, что бессонница, помимо прочего, может возникать на фоне накопления токсинов в мозгу. Она прогрессирует по мере того, как их количество увеличивается из-за того, что пораженная печень не может их фильтровать.

Также серьезным поводом посетить врача должны стать пожелтение кожи или белков глаз, кожный зуб, отечности ног и рук, красные ладони и слабости в мышцах.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.