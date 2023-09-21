Врачи назвали самый полезный продукт для здоровья печени

Работа печени влияет на функции всех без исключения внутренних органов.

Поддержать здоровье печени могут простые и полезные растительные продукты - яблоки, грейпфрут, авокадо, морская капуста, оливковое масло, сухофрукты и так далее. Но самым полезным продуктом для печени врачи считают орехи.

Зачастую орехи считаются достаточно тяжелой пищей для печени, но греческие – исключение. Они содержат большое количество аргинина, которое помогает быстро снизить уровень токсинов. В борьбе с отравлением часто используют медпрепарат, содержащий аргинин, а грецких орехах он в чистом виде. Кроме того, орехи - кладезь жирных аминокислот, которые крайне важны печени. Они поддерживают нормальное функционирование органа и помогают ему самоочищаться.

Врачи также напомнили несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье печени - не забывай завтракать, не перекусывайте вредными продуктами и фаст-фудом, отучите себя есть по ночам, больше двигайтесь и делайте зарядку, употребляйте достаточное количество воды.

Основой рациона должна быть растительная пища с обилием овощей, фруктов, ягод, зелени и орехов.

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