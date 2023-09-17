Медики назвали самый вредный сыр, от которого стоит отказаться всем

Натуральный сыр является полезным и питательным продуктом, который содержит витамины и ценные микроэлементы, а также белок. Однако есть два вида сы...

Часто медики и диетологи советуют ежедневно включать в свой рацион сыр. Этот продукт действительно очень полезен - он богат белком, кальцием, витаминами и незаменимыми аминокислотами. Сыр, конечно, является высококалорийной пищей и может содержать много жиров, но в небольших количествах такой жир полезен для организма, он учавствует в синтезе витаминов и защищает кожу от преждевременного старения.

Об этом рассказала диетолог Лурдес Кастро Мортильяро из Нью-Йорка, пишет CNN. Однако есть два вида сыра, которые не только не полезны, но при частом употреблении могут стать причиной лишнего веса и даже проблем со здоровьем. Эксперт советует не покупать сыры, с высокой степень обработки. К ним относится крем-сыр и плавленый сыр.

По сравнению с твердыми видами сыров, плавленые сыры содержат больше натрия, что делает их нежелательной пищей людям, страдающим гипертонией и прочими сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит эксперт.

Кроме того, в плавленных сырках много жира, который зачастую является ненатуральным и вредит не только вашей фигуре, но и печени и желудку.

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