Медики назвали способ, который поможет быстро избавиться от тревоги

Этот способ может быть «мощным и действенным» средством для психического здоровья.

В современном мире есть множество факторов, которые способны спровоцировать приступ тревоги или стресс, поэтому нужно уметь быстро с ними справляться. Ученые из Стэнфордского университета назвали способ, который помогает эффективно восстановить эмоциональное состояние.

Об этом пишет Cell Reports Medicine.

Исследователи выяснили, что дыхательные упражнения могут стать «мощным и действенным» средством для психического здоровья, даже более эффективным, чем медитация. Они провели эксперимент с участием 108 человек. Его результат показал, что в течение месяца 5 минут ежедневных дыхательных техник оказывали такое же положительное влияние на настроение и тревогу, как и пять минут ежедневной медитации осознанности.

Нейробиолог Эндрю Хуберман отметил, что дыхательные практики способны улучшить сон и снизить уровень стресса после рабочего дня. В частности, нужно практиковать циклические вздохи — когда выдохи громкие и продолжительные, поскольку эта практика оказалась наиболее эффективной для быстрого восстановления эмоционального состояния. Но другие практики, например, коробочное дыхание или циклическая гипервентиляция также демонстрировали хорошие показатели.

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