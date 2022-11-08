Медики рассказали, какой напиток помогает избавиться от стресса

Есть множество факторов, которые могут спровоцировать стресс в современном мире. Но постоянное нервное напряжение может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Медики назвали напиток, с помощью которого можно быстро успокоить нервы.

Об этом сообщает Ukr.Media.

При стрессе многие люди начинают испытывать повышенную тягу к пище. Таким образом происходит расслабление организма и, соответственно, уменьшение стрессового состояния. Однако некоторые люди, вместо употребления пищи, пытаются стресс «запить». И чаще всего используют для этого алкогольные напитки. Но они лишь усугубляют ситуацию.

Медики говорят, что сталкиваясь со стрессовой ситуацией, наш мозг начинает активно стимулировать надпочечники, вырабатывая таким образом гормон стресса – кортизол. Употребление воды способно остановить данный процесс.

«Для того чтобы помочь своему организму справиться со стрессом, достаточно попить обычной воды. Именно вода помогает остановить синтез гормона стресса», — поделились врачи.

«Курсор» писал ранее, что ученые в рамках нового исследования установили, что еда является одним из эффективных средств, которые уменьшают стресс.

Еще мы писали, что наш мозг и сердце имеют прямую связь, и стресс приводит к проблемам с сердцем. Исследователи назвали несколько способов справиться со стрессом.