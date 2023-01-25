Медики назвали заболевания, которые может вызвать стресс

В современном мире есть множество факторов, которые способны спровоцировать стресс или нервный срыв, поэтому стоит внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию, потому что любые нарушения могут вызвать ряд серьезных заболеваний.

Об этом сообщает ВОЗ.

Человек может по-разному реагировать на стресс, кто-то с ним справляется легко, а кому-то может потребоваться помощь специалиста. Сам стресс может быть острым (краткосрочным) и хроническим (долгосрочным).

Сильный стресс может спровоцировать гипертонию, проблемы с сердцем и сосудами. Такое может случиться в какой-то опасной ситуации. Постоянное напряжение может также привести к боли в области плеч, шеи и головы.

Медики говорят, что от регулярного стресса страдает также дыхательная система, поскольку сердцебиение учащается и может возникнуть одышка. На фоне постоянных ситуаций, связанных с переживаниями и страхами, могут обостриться еще респираторные и аутоиммунные заболевания, обструктивная хроническая болезнь и хронический бронхит.

При стрессе также страдает пищеварительная система, могут появиться болевые ощущения, метеоризм, диарея, спазмы пищевода или кишечника. Еще у некоторых людей во время стресса изменяется аппетит

Стресс влияет и на функционирование репродуктивной системы. У мужчин хронический стресс может привести к эректильной дисфункции, а у женщин – снизить фертильность или усугубить течение предменструального синдрома.

«Курсор» писал ранее, что психолог из США Ричард Лазарус, являющийся автором концепции поведения человека в стрессе, рассказал, как правильно переживать это состояние.