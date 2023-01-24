Медики перечислили продукты, снижающие риск хронической болезни почек

Исследователи говорят, что миллионы людей по всему миру страдают хронической болезнью почек, а это заболевание может привести к серьезным последствиям. В связи с этим, ученые изучают различные факторы, способные предотвратить или остановить прогрессирование этого недуга.

Исследование ученых опубликовано в The BMJ.

Эксперты во время работы выяснили, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морепродуктах, помогают снизить риск развития хронической болезни почек. Для этого ученые объединили результаты 19 исследований из 12 стран, проводившихся до мая 2020 года. Они проанализировали данные более 25 тысяч человек, возраст которых составлял от 49 до 77 лет.

Наличие хронической болезни почек исследователи определяли по расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ). В течение примерно 11 лет наблюдения у 4944 участников (19 процентов) развилась ХБП.

Ученые установили, что употребление морепродуктов, которые богаты на эйкозапентаеновую, докозапентаеную и докозагексаеновую кислоты, может снизить риск развития заболевания на 8-13 процентов. Но для того, чтобы установить эту связь, нужно провести дополнительные исследования.

«Курсор» писал ранее, что одним из лучших продуктов для почек исследователи считают цветную капусту. По их словам, этот вид капусты благодаря большому количеству витамина C, фолиевой кислоты и волокон способствует снижению уровня сахара в крови.

Еще мы писали, что почки являются главным фильтром нашего организма, поэтому важно следить за тем, чтобы орган нормально функционировал и обеспечивал очищение крови от токсинов и вредных веществ. Медики назвали ряд признаков, которые могут указывать на нарушение почек, поэтому их нельзя игнорировать.