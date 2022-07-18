Медики рассказали, что произойдет с организмом при полном отказе от яиц

Исключение из своего рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировки. Яйца содержат лейцин — аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая уменьшается с возрастом.

Врачи рассказали, что произойдет с вашим организмом, если вы полностью откажетесь от употребления куриных яиц. И эти изменения, уверяют эксперты, не из приятных.

Исключение яиц из рациона уменьшит количество калорий в вашем рационе, при этом вы будете чувствовать себя более голодным. Ведь яйца богаты белком, который способствует чувству сытости.

Если вы исключите яйца из своего рациона, вы также можете лишиться некоторых важных питательных веществ. Огромная часть этих питательных веществ содержится в яичных желтках. Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них не обязательно повлияет на уровень холестерина. На самом деле, только 20% холестерина поступает из пищи, остальные 80% вырабатываются нашей печенью.

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