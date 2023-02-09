Медики рассказали, какая доступная всем специя способна улучшить память и внимание

Специи полезны для здоровья и могут помочь в улучшении памяти, концентрации внимания, укреплении иммунитета. Согласно исследованию ученых из Университета медицинских наук Бирджанда, корица имеет множество полезных свойств, в то числе для нашей памяти и концентрации внимания.

Исследователи обработали сотни отчетов и пришли к выводу, что корица может позитивно влиять на память человека, улучшать когнитивные способности. Она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а еще укрепляет иммунитет.

Некоторые биологические активные соединения корицы могут улучшать работу мозга, особенно память и обучение. Исследования выяснили, что использование корицы или ее компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может улучшить когнитивные способности. Они отмечают, что даже использование жевательной резинки с корицей может улучшить память и снизить уровень тревоги. Еще этой специей можно посыпать хлеб.

Кроме того, большинство исследований показывают, что корица может быть полезной для предотвращения и уменьшения когнитивных расстройств. Ее можно использовать как вспомогательный способ при лечении сопутствующих заболеваний, считают исследователи.

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