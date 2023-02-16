Медики рассказали, какие продукты на завтрак мешают сбросить вес

С потреблением «неправильных» углеводов на завтрак растет не только риск ожирения, но и чрезмерная чувствительность к инсулину.

На завтрак многие выбирают пищу, богатую углеводами, ведь она надолго насыщает. Но эксперты говорят, что важно отличать «плохие» углеводы от тех, которые нам необходимы. Углеводы, содержащиеся в овощах и в составе цельнозерновых продуктов, наполнены клетчаткой. Она насыщает организм и не дает избытка калорий, в отличие от мешающих вам похудеть.

Об этом пишет She finds.

Некоторые углеводы, вернее их рафинированные представители, конвертируют все старания в лишний жир. О том, что происходит с организмом, когда вы утром употребляете кексы или любимые сладости, рассказала диетолог Триста Бест. По ее словам, пища, изготовленная на основе рафинированных углеводов, прошла этап обработки, который удаляет части питательных веществ из зерна и добавляет их синтетическим путем. Этот процесс уменьшает полезные вещества, объясняет эксперт. Зато все полученные калории быстро трансформируются в жир.

Эксперт советует исключить из своего завтрака рогалики, пончики, пирожные, печенье, тосты и сладкие хлопья. После потребления этих продуктов следует ожидать скачка глюкозы и оперативного ответа инсулина. С потреблением углеводов на завтрак растет не только риск ожирения, но и чрезмерная чувствительность к инсулину. А это чревато даже диабетом.

Рафинированные углеводы известны еще и негативным влиянием на кишечник, говорит врач. А это также станет препятствием к похудению.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.