Медики рассказали, почему люди говорят во сне и опасно ли это для здоровья

По оценкам ученых, две трети людей говорят во сне. Правда, у большинства это случается крайне редко.

Разговор во время сна медики называют парасомнией. Такое расстройство сна квалифицируется как обычное явление, однако в ряде случаев это должно насторожить.

Об этом пишет CNN.

Существует несколько потенциальных причин, по которым мы начинаем разговаривать во сне, включая стресс, употребление алкоголя и генетические факторы. В течение первых двух циклов сна, люди могут произносить смысловые фразы и предложения, хотя не всегда могут вспомнить содержание этих разговоров на следующее утро. Это явление вполне нормально, и обычно не стоит беспокоиться по этому поводу, хотя оно может сказаться на качестве сна из-за активности мозга.

Если вы хотите прекратить ночные разговоры, вот некоторые рекомендации:

Поддерживайте диалог во время сна со своим партнером, а утром расскажите ему о содержании беседы. Уменьшите стресс и практикуйте методы расслабления. Во второй половине дня избегайте употребления кофеина. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Сократите потребление алкоголя и уделите больше внимания здоровому сну.

Однако, если вы не смогли избавиться от ночных разговоров с помощью этих советов, и если они сопровождаются другими симптомами, такими как кошмары, быстрые движения глаз (REM), или апноэ во сне (остановка дыхания), то вам следует обратиться к врачу. Ночной разговор может также сопровождаться другими симптомами, такими как скрежет зубов и лунатизм, и при наличии таких симптомов медицинская консультация и лечение могут потребоваться.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.