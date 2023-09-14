Медики рассказали, почему стоит исключить сухие завтраки из своего рациона

Врачи готовят, что от сухих завтраков, таких как сладкие хлопья, мюсли, гранола, пользы для организма никакой. А вот опасность от их употребления огромная.
Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.
По словам специалиста, большая часть сухих завтраков для взрослых и детей перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 чайных ложек сахара. Такой завтрак действительно насыщает, но очень ненадолго. Уже через час вы почувствуете голод и снова будете есть. Это приводит к тому, что дневная калорийность рациона увеличивается, что и способствует быстрому набору веса.
Эксперт объясняет, что от обычных (быстрых) углеводов (и сахар к ним относится) резко возрастает уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина. И если в завтраке нет пищевых волокон, достаточно белка или жира притормаживающих быстрое всасывание сахара, инсулин резко снижает уровень глюкозы и в результате мы чувствуем себя еще голоднее, чем до завтрака.
Диетолог советует посмотреть на список ингредиентов на упаковке, прежде чем употреблять такой продукт. Если в этом списке сахар занимает одну из первых пяти позиций, значит этот продукт очень вреден. Лучше заменить такие завтраки цельными крупами, а также периодически готовить для всей семьи белковые завтраки - омлеты, яичницы, отварную куриную грудинку с овощами и так далее.
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