Медики рассказали, почему стоит исключить сухие завтраки из своего рациона

Завтраки быстрого приготовления содержат огромное количество калорий и быстрых углеводов, что чревато не только набором веса, но и скачками уровня ...

Врачи готовят, что от сухих завтраков, таких как сладкие хлопья, мюсли, гранола, пользы для организма никакой. А вот опасность от их употребления огромная.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, большая часть сухих завтраков для взрослых и детей перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 чайных ложек сахара. Такой завтрак действительно насыщает, но очень ненадолго. Уже через час вы почувствуете голод и снова будете есть. Это приводит к тому, что дневная калорийность рациона увеличивается, что и способствует быстрому набору веса. Эксперт объясняет, что от обычных (быстрых) углеводов (и сахар к ним относится) резко возрастает уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина. И если в завтраке нет пищевых волокон, достаточно белка или жира притормаживающих быстрое всасывание сахара, инсулин резко снижает уровень глюкозы и в результате мы чувствуем себя еще голоднее, чем до завтрака.