Мифы о кофе: раскрыты основные секреты этого напитка

Ученые определили, что потребление кофе до трех чашек в день может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. При этом существует разница в том, какой именно кофе предпочитает человек.

О пользе и вреде кофе рассказал международный кофейный эксперт, чемпион Великобритании и финалист Чемпионата мира по приготовлению напитка в джезве Вадим Грановский.

Количество чашек кофе в день

Эксперт по кофе рассказал, что 2-3 чашки кофе в день как минимум, не наносят вреда большинству людей и с большой вероятностью приносят пользу.

«С медицинской точки зрения до 400 мг кофеина в день не вредит большинству людей. А 400 мг — это 2-3 чашки кофе. Но надо понимать, что каждый из нас называет кофе», — заметил Вадим Грановский.

Некоторые предпочитают эспрессо или черный кофе, то есть интенсивный напиток, но есть люди, которые пьют огромную чашку, где кофе смешан с молоком, сахаром, сиропами. И то, и другое – это кофе, но между ними огромная разница.

Кофе должен быть качественным

Известный бариста настаивает, что нужно пить только качественный кофе, лучше всего в первой половине дня. Много кофе пить не нужно.

Робуста содержит в три раза больше кофеина!

Важно различать сорта кофе с точки зрения содержания кофеина. Если в арабике всего 1% кофеина, то в робусте — целых 3%.

Робуста характерна вкусами дерева, довольно неприятна, груба по вкусу, но она очень дешева.

«Когда вы пьете робусту, то получаете вообще сразу большую дозу кофеина, и вы это сразу ощутите на своем самочувствии», — рассказал Вадим Грановский.

У большинства людей возникают такие негативные проявления избытка кофеина: ускоряется ритм сердца, поднимается давление, усиливается головокружение.

Можно ли добавлять в кофе молоко?

Автор многих техник заваривания кофе Вадим Грановский считает, что злоупотреблять кофе с молоком не стоит, потому что это еще и лактоза, молочный сахар, а у взрослых людей преимущественно негативная реакция на лактозу.

«Если пить кофе с молоком, то очень осторожно и небольшими классическими чашечками – не огромными порциями».

Ранее британские ученые проводили эксперименты и доказали, что умеренное употребление кофе снижает риск смерти от всех причин на 12%, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Курсор уже сообщал, что названы симптомы, при которых лучше временно отказаться от кофе.