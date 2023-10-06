Мифы о питании – нутрициолог рассказала, во что не стоит верить

Питание является основой для поддержания физического и психического благополучия, поскольку оно обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и способствует долголетию. Однако, вокруг этого важного элемента нашей жизни существует множество мифов, в которые верить точно не стоит.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Галина Сеник.

По словам специалиста, многие считают, что растительное молоко значительно полезнее, чем животное. Однако, это не совсем так, несмотря на то, что стоит оно дороже. Производители растительного молока могут добавлять различные ингредиенты в продукт, в том числе сахар, соли, загустители, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, чтобы улучшить вкус и текстуру продукта, а также увеличить срок его годности. Эти добавки могут быть вредными, особенно в больших количествах. Единственная оправданная причина употребления такого молока - непереносимость коровьего белка, лактозы или другие противопоказания.

Также нутрициолог призывает не верить в то, что свежие продукты более полезны, чем замороженные. По словам Галины Сеник, сейчас при быстрой заморозке продукты способны на 80 процентов сохранять все свои витамины и ценные микроэлементы.

Кроме этого, существует миф, что нельзя часто употреблять яйца, потому что они будут повышать в организме "вредный" уровень холестерина. Но многие исследования доказали обратное. Ученые выяснили, что употребление умеренного количества яиц (например, несколько неделю) обычно не приводит к значительному повышению уровня "вредного" холестерина (LDL) в организме. Вместо этого, они часто способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина (HDL), что может иметь положительное воздействие на здоровье сердца.

"Курсор" писал ранее, что ученые назвали диету, которая позволит сохранить ясный ум и функции мозга до глубокой старости, а также снизить риск развития деменции и других когнитивных нарушений почти на четверть.