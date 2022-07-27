Мимо Земли пролетят два крупных астероида: названа дата

Два астероида, диаметрами 122 и 283 метра соответственно, пролетят мимо земли уже 29 и 30 июля. В NASA сообщают, что оба космических тела не угрожают нашей планете.

Пролет двух крупных астероидов мимо Земли состоится 29 и 30 июля. Об этом сообщается на сайте NASA.

Астероид диаметром 122 метра будет находиться на расстоянии 2,8 миллиона километров от Земли.

По данным СМИ, это примерно 7 расстояний от нашей планеты до Луны. Скорость астероида будет в 17 раз быстрее, чем скорость пули, выпущенной из пистолета. Второй астероид в два раза больше — 283 метра, но и он пролетит на расстоянии 6,9 миллиона километров от нашей планеты.

Международное космическое агентство не обеспокоено этими астероидами, так как они не угрожают человечеству.ъ

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