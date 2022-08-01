Морские археологи нашли сокровища судна, затонувшего 350 лет назад

Из воды были подняты драгоценные украшения, сделанные, в частности, из золота и изумрудов. Находки выставят в новом музее на Багамах.

Морские археологи на Багамах нашли сокровища испанского галеона «Богоматерь Скорбящая», затонувшего 350 лет назад. В воде были обнаружены, в частности, ценные украшения из золота и изумрудов.

Испанский галеон 1656 года был отремонтирован в Гаване после кораблекрушения и загружен серебром, золотом и изумрудами. Через три дня корабль сел на мель на рифах острова Гранд-Багама и ночью был потоплен другим галеоном со всеми его богатствами. После этого золото неоднократно доставали, но так и не удавалось с ним уйти, по разным стечениям обстоятельств, к этому времени.

Во время экспедиции багамские и американские морские археологи обнаружили 13-километровый след из обломков от затонувшего судна на западной стороне банки Литтл-Багама, когда они обнаружили сокровища. Находки будут выставлены в новом музее на Багамах.

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