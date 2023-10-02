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Мужчина перешел самый опасный мост в мире – впечатляющее видео

16:50, Сегодня
Интересные факты
объектив камеры фото
Фото: Pixabay
Это сооружение является единственной переправой для местного населения и имеет важную роль в их повседневной жизни.

В Пакистане авантюрист Рамилла де Авентур перешл мост, считающийся наиболее опасным на планете.

Речь идет о подвесном мосте Хуссаини в северном регионе Хунза. Он пролегает через озеро Борит.

Сооружение построено из веревок и имеет широкие промежутки между деревянными досками. В прошлом году здесь произошел трагический инцидент – турист погиб, когда пытался перейти мост.

Сам Рамилла де Авентур, известный также как Рама Ютгла, является искателем приключений шотландского происхождения, выросшим в Гранаде (Испания). По его словам, этот мост – единственная переправа для местного населения и имеет важную роль в их повседневной жизни.

@ramilladeaventura

El puente colgante mas peligroso del mundo

♬ sonido original - Rama

Также "Курсор" сообщал, что блогерша попала в тюрьму из-за видео в TikTok, на котором она ела определенный продукт.

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