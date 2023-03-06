Мужчина прожил в пещере 16 лет, потому что ему надоело платить за аренду жилья

В США Даниэль Шеллабаргер, также известный как Суэло, решил отказаться от современных благ и начал жить в пещере, потому что ему надоело платить за аренду.

Об этом сообщает Lad Bible.

По словам мужчины, его не устраивал уклад жизни, при котором он должен платить какие-либо деньги за место, в котором он живет. Вместо того чтобы принять это, он решил стать в некотором роде пещерным человеком.

Даниэль Шеллабаргер, также известный как Суэло, не просто жил в течение 16 лет в пещере недалеко от Моава в штате Юта, но и отказался от других современных благ. В частности, от денег.

«Я достал деньги из кармана и пошел к телефонной будке в Пенсильвании, положил их сверху и подумал, что кто-нибудь их возьмет. Когда я сделал это, это было для меня действительно мистическим, я вышел, и я просто почувствовал свободу, как теплая вода, льющаяся на мою голову», – поделился энтузиаст.

Как же он выживал? Оказалось, что ему в этом помогали вещи, которые он находил в мусорных баках и на дорогах, а также овощи, которые выращивал возле своей пещеры.

Мужчина признался, что жить без денег несложно, потому что люди выбрасывают множество вещей. По его словам, ничто из того, что он когда-либо ел из мусорных баков, не вызывало у него тошноты.

Суэло сказал, что у него никогда не было продовольственных талонов или какой-либо государственной поддержки. Однако он использовал библиотечный компьютер для ведения своего блога. По словам Шеллабаргер, он решил так радикально изменить свой быт, потому что был сильно подавлен своей современной жизнью – настолько, что размышлял о суициде.

Впрочем, он вынужденно вернулся к современной цивилизации в 2016 году, потому что ему нужно было присматривать за своими престарелыми родителями. Американец говорит, что во время жизни в пещере он обрел свободу и избавился от депрессии.

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