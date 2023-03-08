Мужчина сорвал джекпот в лотерее, но потерял выигрышный билет: получил ли он деньги

Эта ситуация кардинально изменила жизнь победителя, который считал себя счастливцем.

Житель Великобритании выиграл в лотерее 3 миллиона фунтов стерлингов, но потерял лотерейный билет и не смог забрать свой джекпот.

Об этом сообщает Lad Bible.

Это произошло еще в 2011 году, когда Мартину Тотто было 25 лет. Он приобрел билет, но он и его супруга Кей полгода совершенно не обращали внимания на тот факт, что они выиграли судьбоносную сумму.

Потом британец выяснил, что ему сказочно повезло, но был нюанс – он потерял первоначальный билет, хотя у него было доказательство покупки от его местного Londis.

Затем он полтора месяца провел в напряжении, ожидая решения касаемо того, действителен ли его выигрыш в размере 3 011 065 фунтов стерлингов. К несчастью для супругов, организатор лотереи Camelot решил не выплачивать по техническим причинам: Мартин не зарегистрировал потерю своего выигрышного билета в течение 30 дней.

«Отнятие этих денег было пыткой. На долгое время я потерял из виду, кем я был и во что верил», – поделился Мартин.

Для лучшего понимания то, какой разрушительный эффект это имело на жизнь мужчины, отметим, что он уже планировал уволиться, купить особняк и путешествовать по миру.

Он пытался связаться с несколькими юристами, чтобы обжаловать решение лотереи, но они сказали ему, что он ничего не может сделать. Ситуация настолько повлияла на брак Мартина и Кей, что они в конечном итоге расстались.

Кей приняла эту потерю денег, но Мартин стал одержим поиском справедливости. Со временем он бросил работу и даже написал книгу о своем опыте, а также познакомился с американкой, которая пригласила его жить с ней в Нэшвилле, штат Теннесси.

Там он стал членом христианского культа, который со временем бросил, потому что он не мог получить постоянное гражданство США. Все члены культа были обязаны отдавать своему анонимному лидеру 10 процентов своего заработка.

В итоге Мартин вернулся в Великобританию один и в 2009 году опубликовал свою книгу «Шесть волшебных чисел» – вымышленный рассказ о своем собственном лотерейном кошмаре. Сейчас он работает писателем и режиссером-самоучкой.

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