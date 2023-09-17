На британском острове обнаружили останки нового вида динозавров

Это древнее существо было размером с современную курицу.

Исследователи в разных уголках планеты продолжают находить останки динозавров, которые населяли Землю миллионы лет назад. Недавно интересную находку обнаружили палеонтологи на британском острове Уайт.

Об этом пишет издание Independent.

Ученые нашли окаменелости динозавра ранее неизвестного науке, который входил в группу травоядных. Ему присвоили название Vectidromeus insularis. Останки указывают на то, что это древнее существо было размером с современную курицу.

Вид относился к семейству гипсилофодонтов – проворных двуногих травоядных, живших около 125 миллионов лет назад по соседству с ранними тираннозаврами, спинозаврами и игуанодонами. Задние конечности динозавра напоминали птичьи, это является свидетельство связи между этими древними существами и птицами.

«Курсор» писал ранее, что на юге Бразилии палеонтологам удалось обнаружить удивительную находку - останки динозавра Pampaphoneus biccai (пампафонея), который населял территорию Южной Америки более 265 миллионов лет назад.

Еще мы писали, что на острове Уайт — самом большом у побережья Англии, расположенного в проливе Ла-Манш, археологи обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида панцирного динозавра.

Напомним, что в графстве Дорсетшир (Великобритания) исследователи нашли окаменелые кости талаттозухии — морского динозавра, который оказался родственником современных крокодилов.