На дне Балтийского моря нашли «корабли-призраки»

Моря — это невероятные кладези затонувших сокровищ, которые помимо материальной ценности, имеют еще и историческую.

Балтийское море одно из тех местностей на планете, которое хранит в себе секретов с исторической ценностью. На его дне «покоятся» старые корабли, которые сохранились в отличном состоянии из-за достаточно низких температур воды.

Дайверы Джонас Дам и Карл Дуглас занимаются поиском в Балтийском море затонувших судов. Они посвятили этим исследованиям около 25 лет жизни, и имеют на своем счету множество достижений и подводных находок, сообщает CNN.

Разумеется, что множество суден не сохранились, и стали просто подводными холмами, которые облеплены ракушками, но некоторые из них находятся в очень хорошем состоянии благодаря консервирующему воздействию низких температур воды.

Дайвер Джонас Дам любит делать захватывающие фотографии затонувших в Балтийском море судов. На снимках, которые принадлежат камере Дама, можно лицезреть невредимую мебель, внутреннюю резьбу и элементы интерьера кают и залов общего пребывания пассажиров, а также корабельные часы с небольшой трещиной. Балтийское море, по мнению дайверов, одно из самых загадочных морей на планете, поскольку через него проходило много торговых путей. Считается, что на дне могут храниться обломки десятков тысяч суден из разных эпох.

Фото: скриншоты с сайта CNN.

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