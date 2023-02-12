Ученые назвали лучшие страны для выживания при ядерном апокалипсисе

Исследователи в своей работе рассмотрели как техногенные, так и природные бедствия, способные уничтожить большую часть населения Земли, в том числе ядерную войну и удар астероида.

Ученые Мэтт Бойд и Ник Уилсон определили лучшие страны, где можно пережить ядерный апокалипсис.

Их выводы опубликованы в статье издания Risk Analysis.

В частности, исследователи предсказали влияние глобальных катастроф на 38 островных государств. Они рассмотрели как техногенные, так и природные бедствия, способные уничтожить большую часть населения Земли, в том числе ядерную войну и удар астероида. Ученые учли такие факторы, как скорость восстановления региона для производства пищи и энергии, а также наличие мест, где можно укрыться и переждать массовые бедствия.

Они пришли к выводу, что в таких случаях больше всего шансов на выживание у людей в Новой Зеландии и Австралии. После них идут Исландия, Соломоновы острова и Вануату — группа островов в южной части Тихого океана. Неплохие шансы пережить катастрофу оказались у Индонезии, Филиппин и Маврикия.

Новая Зеландия

Новую Зеландию считают самой безопасным местом в случае ядерного апокалипсиса, поскольку она устойчива к резким перепадам температуры и окружена океаном, защищающим от последствий ядерной зимы. Кроме того, у нее нет ядерного оружия, поэтому крупные государства вряд ли будут ее атаковать. В самом худшем случае Новая Зеландия потеряет 61% посевов, но все равно сохранит достаточно большое количество еды для выживания.

Главная проблема — прекращение торговли с Великобританией и США, а также ненадежные источники энергоснабжения и слабая промышленность.

Австралия и Исландия

Еще один лидер, Австралия, отличается огромным запасом продуктов питания, который поможет людям продержаться в случае гибели животных и сельскохозяйственных культур. Исландия больше рискует из-за членства в НАТО, зато имеет много источников возобновляемой энергии, а также обладает большими запасами рыбы.

«Технологическое общество может рухнуть даже в тех странах, которые имеют наибольшие шансы на выживание. Это может серьезно затруднить сотрудничество, координацию и производство продуктов питания», — отметили авторы исследования.

Ранее Курсор писал, что генсек ООН призвал уничтожить все ядерное оружие в мире. Антониу Гутерриш на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что только полное уничтожение ядерного оружия может быть гарантией того, что оно не будет применено.

Ядерная война: ученые рассказали, во что превратится планета. Специалисты рассмотрели несколько сценариев развития событий в случае ядерной войны, но все они ведут к катастрофическим последствиям для человечества.