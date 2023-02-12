Ученые опровергают климатическую парадигму 30-летней давности

Сегодня сложно представить мир без деревьев, однако в прошлом, до появления лесов и людей, земля была населена неглубокими кустовидными растениями.

Ученые из Копенгагенского университета с помощью нового метода узнали, что мелкие сосудистые растения, населявшие Землю до того, как 385 млн лет назад превратились в деревья, могли играть большую роль, чем предполагалось ранее. Работа ученых опубликована в Nature Communications.

«Новый метод позволил нам рассчитать уровень CO2 в атмосфере в прошлом на основе окаменелостей растений. Это позволяет нам понять изменения климата при увеличении уровня CO2. Среди прочего, первые результаты показывают, что небольшие изменения уровня CO2 оказывают большее влияние на климат, чем предполагалось ранее», — говорит доцент Таис В. Даль из Института глобуса Копенгагенского университета.

Новое исследование может помочь нам понять процессы, контролирующие климат на Земле, и, например, влияние деревьев на климат сегодня.

«Раньше мы думали, что появление лесов уменьшило количество атмосферного CO2 на Земле. Но вместо 4 000 частей на миллион, которые, как предполагали ученые, были обнаружены на планете в то время, мы показали, что эта цифра, скорее всего, составляет около 600 частей на миллион, что недалеко от уровня, к которому мы приближаемся сегодня», — говорит Таис В. Даль и добавляет:

«Тот факт, что уровень CO2 не изменился так сильно, может означать, что климат более чувствителен к изменениям уровня CO2 в атмосфере, чем предполагалось ранее. Чувствительность Земли к климату является широко обсуждаемой темой, поскольку на нее влияют различные процессы, такие как образование облаков, водяной пар и океанские течения, которые могут усиливать изменения температуры», — добавил он.

Изучая как живые растения, так и древние окаменелости растений, исследователи теперь могут рассчитать количество CO2 в атмосфере в то время, когда окаменелости были живыми. Новый метод позволяет более точно рассчитать уровни CO2 в прежних климатических условиях.

Ученые не считают, что деревья удаляют CO2 из атмосферы так хорошо, как считалось ранее. Гораздо эффективнее с этим справляются сосудистые растения с неглубокими корнями, существовавшие до появления деревьев. Выветривание также играет ключевую роль в понимании того, как можно снизить уровень CO2 в атмосфере.

Ученые отметили, что исследование расширяет знания о том, что контролирует уровень CO2 в атмосфере и насколько климат чувствителен к изменениям количества парниковых газов в атмосфере.

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