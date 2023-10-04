На дне Средиземного моря нашли сокровища затонувшего города Гераклион

Среди обнаруженных находок оказалось множество драгоценных украшений,

Исследователи из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили античные сокровища среди развалин потонувшего города Тонис-Гераклион, расположенного у побережья Египта. Примерно 2300 лет назад этот город был одним из крупнейших портов Средиземноморья.

Об этом сообщается на сайте Европейского института подводной археологии (IEASM).

Ученые считают, что Нильская Венеция, как этот город также называли, была затоплена в результате серии землетрясений и последовавших за ними цунами, произошедших примерно в середине второго столетия до н.э. В результате этой катастрофы прибрежная дельта Нила оказалась погружена под воду на площади около 110 квадратных километров.

Город-подводное поселение было обнаружено в 2000 году, и с тех пор исследователи продолжают находить артефакты среди его развалин. На этот раз античные сокровища были обнаружены в месте, где находился храм бога Амона, одного из выдающихся божеств древнего египетского пантеона.

Среди найденных предметов много драгоценных украшений, включая серебряные ритуальные артефакты, золотые изделия и хрупкую алебастровую посуду для духовных и религиозных нужд.

"Невероятно впечатляет обнаружить такие хрупкие артефакты, которые не пострадали от прошедших здесь катастроф", - директор IEASM Франк Годдио,

В непосредственной близости от храма также впервые были обнаружены руины древнегреческого святилища, посвященного Афродите, богине любви. Среди этих артефактов найдены бронзовые и керамические изделия.

Эти находки подтверждают теорию исследователей, что древние греки, которым было разрешено заселяться и торговать в этом городе во времена правления фараонов из династии Саитов (664-525 гг. до н.э.), также могли быть наемниками, защищавшими порт и его окрестности.

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