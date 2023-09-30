Опубликована первая в мире карта затерянного седьмого континента

Площадь континента составляет более 5 миллионов квадратных километров

Международная группа исследователей изучила образцы горных пород, полученных со дна океана для определения границ гипотетического «седьмого континента» — Зеландии.

Об этом сообщает "Tectonics".

В 2017 году ученые впервые высказались о гипотетическом существовании ранее неизвестного континента у берегов Новой Зеландии, получившего соответствующее название «Зеландия». Площадь континента составляет более 5 миллионов квадратных километров, что вдвое больше площади субконтинента Индии. Но, несмотря на значительные размеры, неудивительно, что его не открыли раньше: около 95% площади Зеландии погружено под воду в юго-западной части Тихого океана.

На поверхности видны только остатки большой горной цепи и несколько изолированных вершин, которые сейчас являются небольшими океаническими островами. Некоторые предполагали, что этот «потерянный континент» стал вдохновением для мифа о погибшей цивилизации Атлантиды, однако Зеландия исчезла под водой задолго до появления людей на Земле.

В статье пишут: Зеландия подходит под основные параметры определения «материка» в геологической трактовке, но практически недоступной, мало известна в деталях. Теперь группа геологов составила первую геологическую карту, "используя сочетание образцов горных пород, извлеченных из океана, и методов геофизического картирования".

Для составления карты использовали образцы горных пород, исчерпанные из морского дна к северу от Новой Зеландии. Они обнаружили большие песчаниковые образования, расположенные вдоль границ Зеландии, и залежи базальтовой гальки. Возраст песчаников составляет около 95 миллионов лет, смесь гранита и вулканической гальки – до 130 миллионов лет, базальтов – 40 миллионов лет.

Суда, проводившие картирование магнитного поля в проливе между Австралией и Антарктидой, обнаружили разные магнитные аномалии. Одна из них имеет большой интерес для геологов, поскольку свидетельствует о существовании обширной зоны разлома вдоль южной границы Зеландии. Вероятно, этот разлом выступает «шрамом» в образовавшейся земной коре, когда Зеландия откололась от Антарктиды более 200 миллионов лет назад, превратившись в самостоятельный континент.

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