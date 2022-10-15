На дне Тихого океана ученые нашли «инопланетную губку»

Ученые исследователи в Тихом океане на глубине около 2,4 километров под толщей воды подводный лес, куда входят разнообразные кораллы и стеклянные губки.

Впервые это место посреди затопленного океанического вулкана исследователи нашли пять лет назад. Трехлетние экспедиции позволили обнаружить мелкое и удивительное существо, которое назвали Advhena magnifica — великолепный инопланетянин. Это имя он получил в честь персонажа из фильма Стивена Спилберга — «инопланетная губка».

Об этом сообщает The Guardian.

Это существо является стеклянной губкой на высоких стеблях. Она имеет голову дынеобразной формы с двумя отверстиями, которые напоминают вытаращенные глаза. Морская губка выглядит как обычное растение, но при этом является простым животным.

У Advhena magnifica нет лица, мозга, сердца, мышц или любых других органов тела. Преимущественно морские губки обитают на дне океана, процеживая мелкие плавающие пищевые частицы сквозь свои губчатые тела.

До этого исследователям лишь однажды посчастливилось встретиться с этим существом – тогда оно находилось в тысячах километров к западу от Марианской впадины. Тогда образец передали Смитсоновскому национальному музею естественной истории, где его изучила ученая Кристиана Кастелло Бранко.

Она изучила животное «уникальной формы» с помощью микроскопа и узнала, что его тело состоит из крохотных структур, которые отличаются друг от друга. Внешний вид некоторых из них напоминает снежинку, а других – маргаритки, у которых опущенных лепестки.

Также Бранко проанализировала видео подводного леса, которого некоторые ученые называют «странным». На нем заметно, что все инопланетные губки смотрят в одну сторону, что ученая объясняет направлением течения. Advhena magnifica разворачиваются, чтобы употреблять плавающие частицы.

По мнению экспертов, существует разница между инопланетными губками и обычными. Так, первые пользуются большой поверхностью выпуклых «глаз» для выживания на глубоководье, а вторые нет. Исследователи надеются, что в будущем найдут этих животных в других подводных горах.

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