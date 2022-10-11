Около миллиона лет: в Антарктиде нашли самую старую морскую ДНК

Ученые в ходе исследования получили фрагменты органического материала, так называемого sedaDNA (осадочная древняя ДНК), а также заполучили образцы древних диатомовых водорослей.

Под дном моря Скоша, к северу от Антарктики, команда ученых обнаружила ДНК, которая может предоставить ценную информацию о развитии жизни на Земле и климатических изменениях.

Об этом сообщает Science Alert.

По мнению морского биолога из Университета Тасмании в Австралии Линды Армбрехт, речь идет о «самой старой подтвержденной морской древней ДНК». Ее извлекли еще три года назад, после чего она прошла процесс контроля загрязнения.

Ученые это сделали для гарантирования точности маркеров возраста, которые встроены в материал. Это ДНК является не единственной находкой, найденной под мерзлотой в Антарктиде. Так, исследователи нашли фрагменты диатомовых водорослей (одноклеточных организмов), возраст которых, возможно, превышает 500 тысяч лет.

По мнению экспертов, эти находки помогут в будущем в формировании обзора того, как тысячи лет назад происходило развитие жизни в этом регионе. Также ученые планируют реконструирование древних моделей местных экологических систем для получения подлинных сведений о древних временах. Следует отметить, что сегодняшняя Антарктика – одна из самых уязвимых частей нашей планеты. Есть надежда, что благодаря получению фрагментов ДНК получится создать план борьбы с неотвратимыми климатическими изменениями.

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