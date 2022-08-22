На Эвересте сделано сенсационное открытие следов ДНК

На высочайшей в мире вершине биологи обнаружены частицы ДНК животных, которых там просто не должно быть. Открытие вызвало недоумение ученых.

Высота самой высокой в мире горы составляет 8848 метров. Исследовать ее полностью невозможно. Примерно до средней высоты ученые-биологи проводили свои наблюдения и изучения для определения разнообразия жизни на самой высокой точке планеты.

Максимальная высота, которую удалось изучить — это 4500-55500 метров, и даже здесь природа преподнесла загадки ученым, пишет EurekAlert.

Взяв пробы воды в ручьях примерно на середине горы, специалисты проверили следы ДНК в них и были крайне удивлены полученными результатами.

Из проверенных 20 литров воды, в которой искали следы ДНК людей, проживавших в этих местах, биологи смогли выявить следы организмов из 187 отрядов и подвидов животного мира. Неожиданно для них были обнаружены клетки тибетского улара, коловраток и тихоходок, и главное — следы ДНК собаки и домашней курицы.

Как считают биологи, их присутствие на Эвересте объясняется не тем, что животные способны взобраться на такую высоту, а скорее разрушительной деятельностью человека на окружающую среду.

Ранее «Курсор» писал, что ученые выдвинули новую теорию о вымирании динозавров. Ученые обнаружили новый кратер, который, кажется, причастен к вымиранию динозавров, и предполагают, что причиной вымирания были несколько ударов астероидов.

Также ученые обнаружили окаменелости динозавра, жившего более 98 миллионов лет назад.