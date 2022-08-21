Ученые выдвинули новую теорию о вымирании динозавров

Ученые обнаружили новый кратер, который, кажется, причастен к вымиранию динозавров, и предполагают, что причиной вымирания были несколько ударов астероидов.

Земля до сих пор несет шрам от гигантского удара астероида, уничтожившего динозавров, а также три четверти всего живого, но новое исследование предполагает, что было несколько астероидов, а не один. Ученые обнаружили новый кратер на морском дне в северной части Атлантического океана, который, по-видимому, соответствует примерно тому же времени, что позволяет предположить, что вымирание могло быть вызвано несколькими ударами.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Кратер Надир, как его назвали, имеет ширину около 8,5 км и находится примерно в 400 км от побережья Гвинеи (Западная Африка). Геолог Уисдин Николсон изучал данные сейсмических отражений на Гвинейском плато, большом участке плоского морского дна, когда он заметил странную структуру, расположенную на глубине от 300 до 400 м под землей.

«В свое время я интерпретировал множество сейсмических данных, но никогда не видел ничего подобного. У него есть особенности, которые указывают на метеоритный кратер. У него приподнятый край и очень заметное центральное поднятие, которое характерно для больших ударных кратеров. Характеристики просто не согласуются с другими процессами образования кратера, такими как извлечение соли или обрушение вулкана», — сказал Николсон.

Исследования отложений, появившихся при ударе, позволяют предположить, что кратер Надир образовался около 66 млн лет назад, в конце мелового периода. Это знаменито событием вымирания динозавров, которое, как считается, было вызвано огромным столкновением с астероидом, который до сих пор виден как кратер Чиксулуб в Мексике.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, какой тип ударного элемента потребуется, при каких условиях образуется видимый кратер, а также насколько сильными могли быть радиоактивные осадки. Они определили, что ответственный за это астероид, вероятно, имел ширину около 400 м и, по-видимому, столкнулся с водоемом глубиной от 490 до 790 м.

«Это вызвало бы цунами высотой более 915 м, а также землетрясение магнитудой более 6,5. Хотя это намного меньше, чем глобальный катаклизм. воздействия Чиксулуб, Надир внес значительный вклад в местные разрушения. И если мы нашли одного «родного брата» Чиксулуба, это открывает вопрос: есть ли другие?», — сказала Вероника Брей, соавтор исследования.

Открытие может изменить наше понимание этого ключевого события вымирания. Конечно, трудно определить точное время двух столкновений — они могли произойти с разницей в тысячи, даже миллионы лет.

Ученые планирует продолжить расследование, пробурив морское дно на этом месте, чтобы подтвердить, что это ударный кратер, и более точно определить его возраст.

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Курсор также сообщал, что новые исследования показали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида.

Напомним, что исследователи выявили, что большинство динозавров были теплокровными.